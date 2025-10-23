Enna: stato di agitazione del personale dell’ASP proclamato da FP CGIL, CISL FP, UIL FPL e NURSIND

PUBBLICITÀ

Le sigle sindacali FP CGIL, CISL FP, UIL FPL e NURSIND hanno proclamato lo stato di agitazione del personale del comparto dipendente dell’ASP di Enna, chiedendo “l’avvio della procedura di raffreddamento e conciliazione ai sensi dell’art. 12 del C.C.N.L. 2019/2021”.

Nella nota indirizzata al Direttore Generale dell’ASP di Enna, Mario Zappia, al Direttore Sanitario Ennio Ciotta, al Direttore Amministrativo Maria Sigona, al Responsabile U.O.C. Risorse Umane Angela Messina, al Responsabile delle Relazioni Sindacali, e per conoscenza a Sua Eccellenza il Prefetto di Enna, Maria Carolina Ippolito, le organizzazioni sindacali sottolineano la “necessità di proseguire relazioni sindacali proficue, improntate a principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza”.

Le sigle firmatarie evidenziano “l’inerzia manifestata da questo Management aziendale”, nonostante le “reiterate richieste di confronto”, in merito a temi come “organizzazione del lavoro, mancata adozione del regolamento dei buoni pasto, mancata informazione sui processi di organizzazione della sanità ennese, abbattimento delle liste d’attesa, situazione economico-finanziaria dell’Azienda, e gestione della mobilità del personale tecnico-sanitario di comparto”.

Secondo quanto si legge nel documento, “è oramai opinione comune che le relazioni sindacali intrattenute presso l’ASP di Enna si limitano solo ed esclusivamente ad una stretta informazione al minimo sindacale”, mentre “attraverso gli organi di stampa si viene a conoscenza dei processi di trasformazione della Sanità ennese che di fatto riguardano anche e soprattutto le lavoratrici ed i lavoratori”.

Le organizzazioni sindacali aggiungono che le rivendicazioni “non riguardano solo questioni economiche, ma soprattutto problemi legati all’organizzazione del lavoro”, sottolineando come “l’attuale assegnazione del personale nelle varie unità operative non risponda agli attuali indici occupazionali”.

La nota si conclude chiedendo che “parte datoriale avvii con somma immediatezza le procedure di raffreddamento e conciliazione di cui all’art. 12 del CCNL 2019/21” e ribadendo “la disponibilità delle scriventi OO.SS. a riattivare il tavolo negoziale qualora l’Amministrazione intenda ripristinare un corretto rapporto di confronto e condivisione nel rispetto del ruolo delle parti sociali”.