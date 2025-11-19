Enna, stato civile e catasto nell’Ottocento: incontro all’Archivio di Stato

PUBBLICITÀ

Si terrà venerdì alle ore 17:30 all’Archivio di Stato di Enna l’incontro “Nomi, terre, storie: lo stato civile e il catasto nell’Ottocento”, un appuntamento organizzato in fascia serale, pensato per favorire una più ampia partecipazione e dedicato alla valorizzazione delle fonti che documentano l’evoluzione delle comunità locali. L’iniziativa rientra nel progetto Biblioinsieme.

La direttrice dell’Archivio di Stato di Enna, dott.ssa Giuliana Maria Ferrara, sottolinea come “l’Ottocento sia un secolo chiave per la storia amministrativa dei nostri territori: tra riforme borboniche e innovazioni napoleoniche si consolidano strumenti come lo stato civile e il catasto, oggi fondamentali anche per le ricerche genealogiche”.

L’incontro arriva inoltre in una fase particolarmente significativa per il patrimonio dell’Archivio ennese, oggetto di importanti interventi di recupero e valorizzazione.

Il programma prevede i saluti e l’intervento della dott.ssa Ferrara su “Attività di recupero e valorizzazione del patrimonio archivistico”, i saluti del prof. Pietro Colletta, docente dell’Università di Palermo e presidente del Comitato di Enna della Società Dante Alighieri, e l’intervento del dott. Federico Emma, segretario della Società Dante Alighieri Comitato di Enna, su “La storia delle nostre famiglie nelle carte dell’Archivio di Stato”.

Contestualmente, sono ancora visitabili la mostra documentaria “Architetture tra funzione, bellezza e identità” e la mostra di pittura “L’arte di costruire relazioni tra i popoli”.