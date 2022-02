Enna: stasera torre e teatro senza illuminazione per protesta

Il Sindaco della città di Enna, avv. Maurizio Dipietro, ha deciso di aderire alla protesta dei sindaci siciliani, che oggi, giovedì 10 febbraio, spegneranno in ogni città l’illuminazione in un monumento simbolo, come gesto di protesta contro l’eccessivo aumento dei costi dell’energia.

L’iniziativa, promossa dall’ANCI Sicilia, vedrà nel Comune di Enna lo spegnimento della Torre di Federico e del Teatro Civico Garibaldi, dalle ore 20 per tutta la notte.

I rilevanti rincari dei costi dell’energia elettrica e del gas stanno rappresentando una reale minaccia non solo per le fragili economie delle famiglie siciliane, ma anche per gli equilibri degli enti locali e delle società partecipate. Tale situazione rischia di avere una pesante ricaduta anche sulla sostenibilità dei servizi offerti ai cittadini, in particolare sugli impianti sportivi. Per tali ragioni i sindaci siciliani chiedono l’attivazione di un tavolo di confronto Stato-Regione-Enti Locali, finalizzato a trovare soluzioni adeguate e condivise che garantiscano ai cittadini la continuità dei servizi essenziali.