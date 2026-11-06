Enna, stanziati 7mila euro per un cineforum alla Casa di Giufà

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Il Comune di Enna ha disposto un impegno di spesa di 7mila euro per la realizzazione di un cineforum alla Casa di Giufà, su proposta dell’associazione Visco Film APS.

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L’iniziativa, come si evince nella deliberazione di Giunta di approvazione dell’atto di indirizzo, prevede 16 proiezioni cinematografiche gratuite, organizzate a cadenza settimanale in un periodo parallelo all’anno scolastico e accademico. Gli appuntamenti saranno rivolti in particolare agli studenti degli istituti superiori e universitari, con l’obiettivo di promuovere attività culturali e occasioni di aggregazione giovanile.

L’associazione Visco Film APS, presieduta da Davide Vigore, si occuperà della direzione artistica e della predisposizione del calendario cinematografico, in raccordo con l’assessorato comunale alla Pubblica Istruzione, oltre che dell’organizzazione delle proiezioni.