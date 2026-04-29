Enna, stalking e furto dal 2021: uomo posto ai domiciliari

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Nei giorni scorsi, personale della Polizia di Stato ed in particolare della Squadra Mobile di Enna e della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Enna, ha eseguito a carico di un soggetto residente in questo centro urbano, l’Ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, poiché ritenuto responsabile dei reati di stalking e furto, commessi a partire dall’anno 2021.

Il predetto personale, ricevuto l’ordine, riusciva prontamente a rintracciare il condannato e a condurlo negli uffici della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura di Enna per gli adempimenti di rito, ultimati i quali, gli stessi lo riaccompagnavano presso la propria abitazione per l’espiazione della pena inflittagli, rendendolo edotto di attenersi scrupolosamente alle rigide prescrizioni imposte dal Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta.

L’uomo – a seguito della condanna inflittagli – sconterà la pena di anni 1 e mesi 7 di reclusione presso il proprio domicilio.

L’attività conferma la funzione essenziale della Polizia di Stato nel dare concreta attuazione alle decisioni definitive dell’Autorità Giudiziaria, assicurando una risposta certa e tempestiva nel sistema della giustizia.