Enna: stage internazionale di arti marziali con maestri da sette Paesi

Sabato e domenica Enna ha ospitato al Palazzetto dello Sport uno stage di arti marziali che ha coinvolto maestri e allievi provenienti da numerosi Paesi europei ed extraeuropei. L’iniziativa è stata organizzata dal maestro ennese Antonio Morgano e dal Comitato di Enna del Centro Sportivo Italiano sotto l’egida della IAMAF, Federazione Internazionale di Arti Marziali.

Nel corso delle due giornate si sono alternati insegnanti provenienti da Italia, Svizzera, Germania, Repubblica Ceca, Polonia, Ungheria e Isola di Pasqua, che hanno tenuto dimostrazioni e momenti di formazione dedicati alle tecniche di difesa personale e di combattimento. Sono state inoltre proposte discipline come il bastone siciliano e la spada medievale, accanto alle arti marziali tradizionali.

Lo stage ha visto la partecipazione complessiva di circa 240 persone. Si è svolto in un clima di confronto e condivisione, con l’obiettivo di favorire lo scambio culturale e sportivo, valorizzando al tempo stesso la pratica marziale come strumento di crescita personale e di dialogo internazionale.