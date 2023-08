Enna: Stadio Gaeta, servono lavori per consentirne l’utilizzo

PUBBLICITÀ

I tifosi ennesi seguono con apprensione le vicende che riguardano il campo di calcio Gaeta. E’ di qualche giorno fa, infatti, la notizia che le autorità che si occupano di fornire le licenze per l’agibilità dell’impianto abbiano richiesto delle prescrizioni alla società che vanno ottemperate in tempi brevi per poter consentire lo svolgimento delle partite nella nuova stagione calcistica ormai alle porte.

Si tratta di prescrizioni superabili, secondo quanto trapela, lavori che riguarderebbero alcune parti di prospetto dell’impianto, la cui realizzazione deve essere comunque concordata con il Comune e realizzata nel più breve tempo possibile.

Il problema legato allo stadio era già stato sollevato qualche giorno fa dall’ex assessore provinciale ed esponente del centro destra ennese Gaetano Di Maggio.

“Pare che già nella passata stagione calcistica erano stati intimati degli ultimatum e che il campionato fu portato a termine grazie alla promessa di eseguire nell’immediato i lavori necessari per un’ulteriore autorizzazione – spiega Di Maggio -. I lavori promessi, ad oggi, non sono stati eseguiti, anche perchè necessitano di somme consistenti, quindi l’autorità competente ha fatto presente alla società che allo stato delle cose non si possano rilasciare autorizzazioni. La prima comunicazione pare sia arrivata alla società prima che in consiglio comunale arrivassero le variazioni di bilancio – prosegue Di Maggio – quindi un Comune all’altezza della situazione avrebbe potuto proporre al consiglio una somma da destinare al Gaeta. Ci si rammarica, se così sono andati i fatti, che l’amministrazione ennese, con un sacco di soldi di avanzo di gestione a disposizione, non abbia destinato fondi per il Gaeta. Come andrà a finire? Speriamo che oltre il danno – conclude Di Maggio riferendosi al mancato ripescaggio in Serie D – non arrivi anche la beffa”.

La società, attraverso un post pubblicato ieri nella propria pagina ufficiale, ha ringraziato il sindaco Maurizio Dipietro per aver posto l’attenzione sul problema.

Sulla vicenda è intervenuto anche il consigliere di opposizione Dario Cardaci.

“Sarebbe – ha dichiarato Cardaci – un danno devastante non solo per gli appassionati, ma per l’intera città, che ha visto rilanciare la propria dimensione grazie ad una dirigenza che ha saputo restituire alla squadra il ruolo che storicamente le appartiene. Sono sicuro che il Sindaco vi stia già provvedendo. Non sta a me suggerirgli dove reperire le risorse che servono, ma sappia fin d’ora che ove fosse necessario il mio contributo, questo non mancherà, come sono sicuro non mancherà nemmeno quello delle altre forze politiche, anche di quelle più critiche nei suoi confronti”.

Cardaci suggerisce comunque anche una soluzione più radicale per risolvere il problema.

“Enna ha bisogno di un nuovo stadio – spiega – collocato nella parte bassa della città e realizzato così come un moderno impianto richiede. Uno stadio modellato sulle necessità reali, senza dunque mega dimensioni, dai costi assolutamente abbordabili e con tempi di costruzione velocissimi. Alternativa? – conclude Cardaci – Ristrutturare il Gaeta in modo così profondo da risultare completo”.