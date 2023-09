Enna: Stadio Gaeta, presentata richiesta di finanziamento

PUBBLICITÀ

È stata presentata lo scorso 1 settembre la richiesta di finanziamento riguardante gli interventi di riqualificazione e adeguamento della Stadio Comunale “Generale Gaeta”, nell’ambito del fondo “Sport e Periferie 2023”, per un importo complessivo pari a € 850.000 di cui € 150.000 finanziati direttamente dal Comune di Enna a titolo di compartecipazione economica.

PUBBLICITÀ

A darne notizia gli assessori Francesco Alloro e Gaetano Catalano che sottolineano “l’importanza del lavoro progettuale portato avanti dall’ufficio tecnico comunale con la consueta professionalità che ci rende fiduciosi sull’esito del finanziamento, ma anche la proficua collaborazione con i vertici della Società Enna Calcio”.

In particolare, il Comune di Enna prevede di ristrutturare lo stadio comunale “Generale Gaeta” attraverso i seguenti interventi: ristrutturazione della tribuna laterale destra, oggi inutilizzabile, e i locali sottostanti, da adibire a palestra di allenamento, sede della società e magazzino. Tali locali necessitano del rifacimento di tutte le finiture superficiali (intonaci e pavimentazioni) e di tutti gli impianti, oltre che degli infissi interni ed esterni e dei prospetti. Il fabbricato è stato, infatti, oggetto, negli anni, di copiose infiltrazioni di acque meteoriche a causa del danneggiamento dei gradoni superiori, che, oltre ad essere adibiti allo stazionamento del pubblico, fungono da copertura per gli ambienti sottostanti. E’ stata, quindi, prevista l’effettuazione dei seguenti interventi: rifacimento e impermeabilizzazione della copertura consistente nei gradoni aperti al pubblico; bonifica armatura della struttura portante in cemento armato e ripristino del copriferro con malta antiritiro, in quanto le infiltrazioni di acque meteoriche hanno ossidato i ferri di armatura; sostituzione dei componenti dell’impianto elettrico e idrico sanitario, inutilizzabili a causa di infiltrazioni e atti vandalici, con materiali a regola d’arte senza mutarne la tipologia originaria; rifacimento delle finiture interne; sostituzione degli infissi esterni; rifacimento prospetti esterni a vista con realizzazione di isolamento a cappotto in armonia con le vigenti normative sul risparmio energetico; installazione di impianto fotovoltaico da 6 kW; installazione di impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria con accumulo da 2.000 litri. Il sistema prevederà la gestione elettronica per il corretto dosaggio tra l’acqua calda riscaldata dai pannelli e l’eventuale integrazione con il gas metano per il riscaldamento; installazione di corpi illuminanti con lampade a LED, al fine di massimizzare il risparmio energetico e l’utilizzo dell’energia rinnovabile. È, altresì, previsto il rifacimento della recinzione di separazione tra le aree spettatori e il perimetro di gioco, in considerazione del fatto che la stessa risale alla realizzazione dell’impianto (anni ’70) e di conseguenza non è omologata secondo la vigente normativa di settore. Il progetto prevede la rimozione della recinzione esistente e la posa in opera di una nuova recinzione realizzata secondo la norma UNI EN 13200-3. Lo sviluppo totale della recinzione da sostituire è di circa 300 metri lineari lungo tutto il perimetro di stazionamento del pubblico, così da rendere l’impianto totalmente fruibile in sicurezza.

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Maurizio Dipietro che evidenzia come “ancora una volta l’amministrazione comunale si muove nell’ambito dell’edilizia sportiva per venire incontro alle esigenze della comunità e delle società sportive e per garantire la corretta fruibilità degli impianti al pubblico e agli atleti”.

L’impianto è, attualmente, in concessione da parte del Comune di Enna ed è costituito dal rettangolo principale di gioco, omologato per il calcio a 11, e da due semilune posteriori, anch’esse erbose, oltre che dalle tribune destinate ad ospitare il pubblico.