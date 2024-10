Enna: stabilizzazione per 43 dipendenti dell’Asp

PUBBLICITÀ

Giornata di festa ieri per l’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna. L’attesa stabilizzazione è finalmente realtà per 43 lavoratrici e lavoratori che hanno firmato i contratti a tempo indeterminato, segnando così un importante passo verso la sicurezza lavorativa.

La Direzione Strategica dell’Azienda ha deliberato la stabilizzazione per i diversi profili professionali in conformità con quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. Questo processo segna la fine di un periodo caratterizzato da incertezze e precarietà per i lavoratori coinvolti, garantendo loro una continuità lavorativa che inciderà positivamente anche sulla qualità della loro vita professionale. Tra i lavoratori stabilizzati vi sono 22 infermieri, 3 assistenti sociali, 10 collaboratori tecnici ingegneri, collaboratori tecnici informatici, un logopedista, un tecnologo dell’alimentazione, assistenti e collaboratori amministrativi.

I dipendenti hanno prestato il giuramento di fedeltà alla Repubblica, ribadendo l’impegno “… a osservare la Costituzione e ad adempiere ai doveri dell’ufficio nell’interesse dell’Amministrazione per il pubblico bene”.

Il Direttore Generale dell’ASP di Enna, dott. Mario Zappia, ha voluto esprimere i suoi migliori auguri ai neo-dipendenti, sottolineando come questa stabilizzazione non solo rappresenti un traguardo importante per i lavoratori, ma contribuisca anche a migliorare l’efficienza e la funzionalità dei servizi offerti.