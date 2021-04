Enna: stabilizzati i precari dell’Automobile Club

Si è chiuso ieri, con la sottoscrizione in sede dei contratti, il percorso che ha portato alla stabilizzazione dei precari dell’Automobile Club Enna. Un risultato storico per la dirigenza dell’ente, che è riuscita con grande soddisfazione ad inserire definitivamente in organico il proprio personale, che aspettava questo importante momento sin dalla stipula del primo contratto, ormai risalente all’anno 2005.

Il percorso è stato molto articolato ed ha richiesto una certa sinergia da parte degli organismi dell’ente. Infatti, il consiglio direttivo, proprio in ragione della rilevanza della vicenda, ha deciso di procedere in questa direzione ed approvare senza indugio le graduatorie formulate dalla commissione d’esame ed autorizzare l’immissione in ruolo del personale interessato, mettendo così fine ad un’annosa questione di intollerabile precarietà che ormai perdurava, sotto varie forme, da diversi decenni.

“Penso che questo sia davvero un risultato di portata storica, oltre che oggetto di grande soddisfazione personale – commenta il direttore dell’A.C.I. Maurizio Colaleo -. Siamo riusciti, nonostante tutto, a mettere fine ad una situazione molto complessa, stabilizzando dei collaboratori legati all’ente e dando tranquillità alle loro famiglie”.

“La stabilizzazione conferma la nostra volontà di rafforzare l’A.C.I. di Enna e, in questo senso, è un risultato importante per noi come per la città – dichiara il Presidente dell’A.C.I. Alessandro Battaglia – infatti, dopo aver subito il commissariamento e corso il rischio di fare le valigie, oggi possiamo dire che stiamo mettendo in campo ogni sforzo possibile per salvaguardare la funzione ed il ruolo di un importante ente che esiste ad Enna nientemeno che dal 1927, tutto a vantaggio dei servizi e dell’assistenza che offriamo quotidianamente agli automobilisti di questo territorio”.