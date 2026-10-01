Enna, stabilizzati comunali: via libera in Commissione Bilancio Ars alle risorse per aumentare le ore

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L’assessore comunale alla programmazione, al personale e all’azione amministrativa di Enna, Lillo Maria Colaleo, interviene sul tema dell’aumento delle ore per i lavoratori stabilizzati del Comune, dopo l’approvazione in Commissione Bilancio di un emendamento che prevede risorse destinate agli enti locali siciliani: «Un primo risultato straordinario per i lavoratori del Comune di Enna, frutto di una battaglia che abbiamo scelto di portare avanti sin dal nostro insediamento e sulla quale abbiamo messo pubblicamente la faccia già in campagna elettorale, affermando la centralità e la dignità del personale e la necessità che l’aumento delle ore dei dipendenti stabilizzati diventasse una priorità regionale».

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Colaleo riferisce quindi dell’esito del passaggio in Commissione Bilancio: «Oggi arriva una prima risposta concreta: in Commissione Bilancio è stato approvato all’unanimità un emendamento che stanzia un milione di euro per il 2026 per consentire agli enti locali siciliani di incrementare la dotazione oraria dei lavoratori stabilizzati. Le risorse saranno ripartite in proporzione al numero dei dipendenti interessati, particolarmente significativo nel caso di Enna, prevedendo inoltre la possibilità di utilizzare allo stesso fine ulteriori assegnazioni regionali».

L’assessore sottolinea che il provvedimento dovrà ancora affrontare il passaggio in Aula e richiama la situazione dei dipendenti comunali a tempo parziale: «È una risposta importante, in attesa dell’ultimo passaggio in Aula, per gli oltre cento dipendenti del nostro Comune ancora a tempo parziale dopo anni di precariato, ma anche per la città, dove più ore significano uffici più forti e servizi migliori per i cittadini, nonché un risultato che sento particolarmente perché ho seguito personalmente questo percorso sin dall’inizio, dalle interlocuzioni con la Regione e la deputazione fino all’iter dell’emendamento in Commissione Bilancio».

Colaleo ringrazia inoltre quanti hanno seguito il percorso istituzionale: «Ringrazio i presentatori, la Commissione e in particolare l’on. Fabio Venezia, primo firmatario, con il quale abbiamo seguito costantemente questo percorso. Enna ha saputo costruire una posizione unitaria, attraverso le deliberazioni della Giunta del sindaco sen. Vladimiro Crisafulli e l’ordine del giorno del Consiglio comunale. Un ringraziamento particolare anche al vicepresidente Rosario Vasapollo, per il prezioso contributo».

L’assessore conclude annunciando i prossimi passaggi: «Adesso attendiamo l’Aula. Subito dopo convocheremo un’assemblea pubblica con i lavoratori per fare il punto sul risultato, sui suoi effetti e sui prossimi passi. Questo è un primo risultato, ma continueremo a seguire con attenzione ogni passaggio fino al raggiungimento dell’obiettivo: aumentare le ore, rafforzare il Comune e riconoscere piena dignità professionale ai nostri lavoratori».