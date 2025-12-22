Enna, SRR ATO 6: approvato l’aggiornamento del Piano d’Ambito rifiuti 2025-2033

PUBBLICITÀ

L’Assemblea dei Soci della SRR Enna Provincia ATO 6 ha approvato, nella mattinata odierna, l’aggiornamento del Piano d’Ambito per la gestione integrata dei rifiuti urbani relativo al periodo 2025-2033, segnando un passaggio di particolare rilievo per la pianificazione ambientale dell’intero territorio provinciale.

Il Piano d’Ambito costituisce lo strumento di programmazione strategica attraverso il quale la SRR definisce l’organizzazione del servizio, gli obiettivi di miglioramento, il programma degli investimenti e le modalità di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Il documento è stato redatto in coerenza con il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti della Regione Siciliana, con le direttive europee in materia di economia circolare e gerarchia dei rifiuti, nonché con il quadro regolatorio nazionale definito dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).

In particolare, il Piano individua una serie di azioni finalizzate all’incremento della raccolta differenziata, con la conseguente riduzione dei rifiuti da conferire in discarica, al miglioramento dell’impiantistica esistente, anche in funzione di un possibile utilizzo di sovrambito, e al rafforzamento dell’efficienza, della qualità e della sostenibilità ambientale del servizio, nel rispetto degli standard previsti dalla regolazione ARERA e a tutela degli utenti.

L’aggiornamento del Piano è il risultato di un lavoro articolato e approfondito durato quasi un anno, svolto sotto l’attenta guida dell’architetto Nicola Mazza. Alla redazione hanno contribuito il dott. Miccichè, il geometra Salvatore Patti e il rag. Fabio Capizzi per le attività interne, mentre per la parte relativa alle attività esterne il Piano è stato curato dagli ingegneri Sutera e Onesta, con il supporto del dott. Stimolo. Un lavoro sinergico che ha permesso di giungere a un documento tecnicamente solido e pienamente condiviso.

«L’approvazione del Piano d’Ambito – dichiara il presidente della SRR ATO 6, dott. Antonio Licciardo – rappresenta un passaggio fondamentale che questo Consiglio di amministrazione ha fortemente voluto. La nostra è la prima SRR della Sicilia ad approvare l’aggiornamento di questo documento strategico, secondo le indicazioni regionali e in linea con gli obiettivi europei». Il Piano, aggiunge il Presidente, «è uno strumento di programmazione che riguarda l’intera provincia e pone le basi per una gestione moderna ed efficiente del servizio».

Il documento è stato approvato all’unanimità dall’Assemblea dei Sindaci, a conferma della piena condivisione degli obiettivi e delle scelte strategiche contenute nel Piano. L’atto approvato sarà ora trasmesso al Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti che, ai sensi dell’articolo 2 della Legge regionale n. 9/2010, procederà alla verifica di conformità del Piano d’Ambito rispetto al Piano regionale di gestione dei rifiuti.