Enna: sport e integrazione sociale, iniziativa all’ex scuola di Valverde

Organizzata dal comitato territoriale C.S.I. di Enna, si svolgerà domani, sabato 13 maggio, la manifestazione intitolata “InterAgiamo” dedicata allo sport come veicolo di integrazione e inclusione sociale, contro ogni discriminazione. La manifestazione si svolgerà presso la palestra e l’auditorium dell’ex scuola magistrale di Valverde.

PUBBLICITÀ

La manifestazione sarà divisa in due momenti: la mattina, a partire dalle ore 10, un focus sulle donne con testimonianze di donne straniere e la partecipazione di professionisti avvocati e psicologi; a seguire si terrà una dimostrazione di difesa personale, balli e giochi motori e sportivi per bambini. Nel pomeriggio si svolgerà, invece, un quadrangolare di calcio a cinque con un messaggio per i giovani, “Noi ci siamo e vogliamo restarci”.

Alla manifestazione, che ha avuto il patrocinio del Comune, hanno aderito diverse associazioni del territorio che operano nel sociale.