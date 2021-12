Enna: sport e beneficenza, una giornata con Alessio Tacchinardi

Seconda edizione della “Giornata dello Sport” in programma lunedì presso la palestra E-co Kore Wellness di Enna. Ospite d’eccezione l’ex calciatore della Nazionale Alessio Tacchinardi, che ha vestito dal 1994 al 2005 la maglia della Juventus con 404 presenze e 14 gol all’attivo.

L’evento è organizzato da Totò Bertino, Ivan Colajanni e Michele Russo – quest’ultimo presidente dello Official Fan Club Juventus Enna – in occasione del quinto anniversario della sede ennese.

Sarà una giornata molto ricca. Alle 16.15 è previsto un triangolare di calcio a 3 contro 3, tra le rappresentative dell’Università Kore, dell’Avis e del Comune di Enna. A seguire ci sarà una partita tra l’F.C. Enna e l’Enna Calcio per la categoria “pulcini” ed infine la premiazione conclusiva, alla presenza di Tacchinardi.

Durante le partite verrà effettuata una raccolta fondi in favore della piccola Nora Franzone e la sera l’ex giocatore bianconero sarà ospite d’eccezione per una cena di beneficenza.

“Sono molto contento – dice Totò Bertino – di poter continuare questa iniziativa nata già 3 anni fa, quando ho avuto il piacere di ospitare il grande Totò Schillaci. Quest’anno l’idea era quella di organizzare una giornata di sport per i bambini, con la presenza di un grande professionista del calcio come è Alessio Tacchinardi. Ringrazio gli amici Michele ed Ivan per la grande collaborazione e tutti coloro i quali hanno contribuito alla raccolta di beneficenza in favore di una bimba ennese”.

“Lo Juventus Club – dice il presidente, Michele Russo – ha da subito supportato l’idea di Totò Bertino per l’organizzazione di questa iniziativa di sport, solidarietà e amicizia. La presenza di Alessio Tacchinardi rafforza il senso di appartenenza del club che da quest’anno ha ripreso le proprie attività dopo un delicato periodo di stallo causato dalla pandemia”.

Non mancate!

Giuliana Maria Amata