Enna: sport, cultura e comunità protagonisti dell’Urban Trail

Il Comitato CSI di Enna, in collaborazione con l’associazione Marathon Club Henna, ha organizzato la prima edizione dell’Urban Trail, evento sportivo che ha unito corsa, cultura e partecipazione cittadina.

La manifestazione si è aperta sabato scorso con la presentazione ufficiale al Teatro Neglia di Enna. Durante l’evento è intervenuto il presidente del CSI Enna, Salvino Bombara, che ha sottolineato: “Questa manifestazione nasce dalla volontà di valorizzare il nostro territorio attraverso lo sport. L’Urban Trail è più di una corsa: è un’occasione per vivere insieme la città, riscoprendo le sue strade, la sua storia e la sua bellezza.”

Domenica 28 settembre, invece, è stato il giorno tanto atteso della corsa. Centinaia di partecipanti si sono riversati per le vie del centro storico di Enna, percorrendo un suggestivo tracciato urbano che ha messo in risalto scorci e panorami unici. L’atmosfera è stata resa ancora più speciale dal supporto caloroso del pubblico e dalla presenza attiva della Polizia Municipale e del Comune di Enna, che hanno garantito un’organizzazione fluida e in totale sicurezza.

L’evento si è concluso con soddisfazione da parte degli organizzatori e con l’auspicio di rendere l’Urban Trail un appuntamento fisso nel calendario sportivo ennese.