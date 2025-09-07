Enna: sporcizia in balcone di appartamento comunale in Viale Diaz

Giunge segnalazione alla nostra redazione della presenza di sporcizia ed escrementi di colombe in un balcone appartenente ad un appartamento di proprietà comunale (ex Ufficio Case) in Viale Diaz a Enna. La situazione, ci viene riferito, sarebbe stata già più volte comunicata agli uffici comunali, ma finora senza esiti visibili.

A destare maggiore preoccupazione tra i residenti del condominio sono i possibili rischi igienico-sanitari legati soprattutto al guano dei piccioni.

Dai residenti arriva l’appello a un pronto intervento del Comune, affinché la situazione venga risolta.

