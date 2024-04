Enna: sporcizia e incuria in via Rindone

PUBBLICITÀ

Sporcizia e incuria. È questo lo stato in cui si trova il tratto conclusivo di Via Rindone ad Enna Alta. Questa via, percorribile solo a piedi, collega Via Roma a Viale Paolo e Caterina Savoca nel pieno centro storico, tra il Duomo e il Castello di Lombardia.

Si tratta di una via molto frequentata non solo dai residenti, ma anche dai turisti, attratti dalle caratteristiche stradine degli antichi quartieri. La situazione causa disagi, quindi, ed è un brutto biglietto da visita per la città. I residenti sono, inoltre, costretti a convivere con questa incuria e il cattivo odore a causa della presenza di escrementi di varia natura.

Un intervento per la pulizia di questo tratto appare quindi necessario e ci si augura che ciò avvenga al più presto.