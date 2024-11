Enna: spettacolo “La Carestia”, prove generali di giovedì aperte al pubblico

PUBBLICITÀ

Prove generali aperte per “La Carestia” giovedì alle 19 al Teatro comunale Neglia di Enna. Ad annunciarlo gli organizzatori del Festival nazionale Talè Talè Talia attraverso la propria pagina social ufficiale.

“Per tutti coloro che non sono riusciti a prenotare in tempo i biglietti per l’8 novembre sarà possibile assistere sempre al teatro Neglia e sempre gratuitamente e senza prenotazione alle prove generali del 7 novembre alle 19”.

Per le prove generali aperte al pubblico non sarà necessario prenotare.