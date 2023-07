Enna: spettacolo del 2 luglio, ecco quanto è costato

Dopo le polemiche nate in seguito ad alcuni articoli pubblicati nella nostra testata in merito allo spettacolo che si è tenuto ad Enna lo scorso 2 luglio, giorno della festa patronale, ritorniamo sull’argomento informando i nostri lettori che il costo dello spettacolo è stato, secondo quanto si legge nella determinazione comunale del 30 giugno scorso, di 22mila euro iva inclusa, una cifra non altissima, ma pur sempre significativa, che merita alcune riflessioni considerato che si tratta di denaro pubblico.

Innanzitutto, a conferma di ciò che scrivevamo nell’articolo di alcuni giorni fa, è fuor di dubbio che un investimento del genere avrebbe sicuramente meritato una più adeguata promozione.

Inoltre, con la stessa cifra non si sarebbe potuto organizzare uno spettacolo più attrattivo, soprattutto per i giovani e i residenti dei comuni limitrofi?

“Panem et circenses” usavano dire i latini, ma i tempi sono cambiati e oggi, a quanto pare, si adottano altri criteri con risultati poco convincenti pur affrontando spese significative.

Filippo Occhino