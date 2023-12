Enna: spettacoli gospel revocati, perché?

PUBBLICITÀ

Monta la polemica ad Enna riguardo alla revoca degli spettacoli Gospel, il cui impegno di spesa era stato inizialmente approvato dal Comune il 6 dicembre con un’apposita determina. Gli eventi, organizzati dalla Dal Vivo Produzioni e intitolati “New Jersey Gospel Singers” e “Deborah Moncrief & New Millennium”, si sarebbero dovuti realizzare il 22 dicembre nella chiesa di Montesalvo e il 28 dicembre al Duomo.

La revoca da parte del Comune è stata comunicata alla ditta qualche giorno prima le date di previsione degli spettacoli. Nonostante la revoca del finanziamento, la Dal Vivo Produzioni ha deciso di realizzare ugualmente uno dei due spettacoli a proprie spese, tenutosi ieri presso la chiesa di San Cataldo, ricevendo apprezzamenti da parte del numeroso pubblico presente.

Sorgono spontanee alcune domande: come è possibile revocare spettacoli precedentemente determinati, creando sicuramente disagi alla ditta organizzatrice e privando i cittadini di eventi che tradizionalmente hanno riscosso successo in città? Come è possibile cambiare idea in pochi giorni sulla programmazione degli eventi natalizi?

Alla luce delle polemiche, sarebbe opportuna una spiegazione chiara sui motivi di questa decisione.

Filippo Occhino