Enna: spese missione a Todi del vicesindaco, il Pd chiede chiarimenti

La capogruppo del Partito Democratico di Enna Stefania Marino ha richiesto nei giorni scorsi chiarimenti sulle missioni degli amministratori.

“Noto con estremo dispiacere e con un pizzico di sorpresa che il vice sindaco si sia indignato – comunica attraverso una nota stampa il segretario cittadino del Pd Francesco Rampello -. Lo stesso, per mezzo social, ha ribadito che la politica deve essere cosa seria, appunto per questo riteniamo serio aver posto il quesito all’amministrazione. Riteniamo serio informare la città in merito a questo e ad altri temi e lo facciamo rispettando le funzioni di controllo politico-amministrativo che spettano ad ogni singolo consigliere”.

“Ci aspettiamo un chiarimento in consiglio comunale – prosegue Rampello -. Non è soddisfacente l’aver postato un protocollo di rinuncia al rimborso, legittimo peraltro, della determinazione dirigenziale n. 80, aggiungo inoltre, che è corretto richiedere il rimborso delle spese sostenute per delle funzioni di rappresentanza al di fuori del Comune. Non è uno scandalo. Certo la conseguente rinuncia ci fa pensare. Ci riserviamo di esprimerci in consiglio comunale. La determinazione dirigenziale su cui abbiamo posto il quesito è la n. 26 del 10 Giugno 2021 – conclude il segretario Pd -. Nella stessa ci siamo limitati a fare una somma dei giustificativi e capire se la stessa corrispondeva al valore rimborsato. Ci sembra di no”.