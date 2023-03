Enna: spese militari e sanitarie i temi al centro dell’assemblea CLN

Sabato scorso si è tenuta ad Enna l’assemblea pubblica mensile organizzata dal Comitato di Liberazione Nazionale. Il tema scelto è stato “Armi e Sanità” e prende spunto, comunica il coordinatore del comitato ennese Tonino Palma, “dall’ultimo DEF che ha stabilito un aumento di 12 miliardi di euro delle spese militari e contestualmente una riduzione di 2 miliardi della spesa sanitaria, con un chiaro indirizzo a privilegiare la spesa per l’acquisto di armi da inviare all’Ucraina piuttosto che rafforzare e migliorare la sanità pubblica che necessita interventi per colmare quelle lacune che la pandemia ha reso evidenti sia per le terapie intensive che per la sanità di prossimità”.

Nell’incontro si è discusso delle precondizioni che hanno portato a tale scelta, ovvero “l’incapacità dell’Italia – spiega Palma – di prendere una decisione autonoma rispetto alla volontà e alle scelte in ambito di politica estera dettate dagli USA attraverso la Nato, l’adesione pertanto a quello schieramento di nazioni che hanno deciso di alimentare il conflitto in corso nell’est europeo, inviando armi ad una delle parti in guerra e la proroga conseguente del decreto Draghi che, con il sostegno di tutti i partiti, consentiva l’invio di armi all’Ucraina, andando contro allo spirito dell’art. 11 della Carta Costituzionale che sancisce che l’Italia ripudia la guerra come mezzo per dirimere le controversie internazionali”.

“Questa scelta – prosegue Palma – non solo getta benzina sul fuoco, ma riduce qualsiasi margine di trattativa, di cui l’Italia si sarebbe potuto fare promotrice, nella qualità di paese che da sempre intrattiene rapporti di amicizia e di collaborazione con le popolazioni russa ed ucraina”.

Sull’altro tema, la riduzione della spesa sanitaria, il confronto si è focalizzato sul fatto che questa scelta contrasta con quanto asserito durante tutto il periodo della pandemia, ovvero che la salute è al primo posto nelle priorità del governo.

“Il fatto che la sanità richiede interventi e sostegno economico adeguato, per migliorare i servizi e ridurre le liste di attesa è ormai chiaro a tutti – continua Palma – eppure si continuano a dirottare le risorse verso scelte contrarie alla salute e alla vita”.

Durante la riunione sono state proiettate diapositive informative su aspetti storici, geopolitici, economici e sociali. Si è discusso anche dei due referendum presentati il 2 marzo di quest’anno dal comitato referendario con in testa il giurista professor Ugo Mattei e composto da una serie di altri giuristi, intellettuali, filosofi, giornalisti, “per consentire al popolo italiano – conclude Palma – di far sentire la propria voce sulla guerra, sulla fornitura di armi all’Ucraina e per eliminare il conflitto di interessi nella pianificazione della spesa sanitaria, mantenendo il ruolo esclusivo del pubblico sottraendolo ai privati”.

Il CLN si ripropone di continuare a sollecitare il dibattito tra le persone attraverso la formula dell’assemblea pubblica: a breve sarà presentato il programma del prossimo incontro.