Enna: sparo di mortaretti durante la festa patronale, ordinanza del Comune

In occasione della festa patronale ad Enna del prossimo 2 luglio è previsto come da tradizione lo sparo di mortaretti, le cosiddette “sarbiate”, che avverrà lungo alcune alcune vie e piazze della città, nello specifico Piazza Mazzini, Piazza Coppola, Piazza Crispi, Via Giliberto e Via Flora.

In tali vie e piazze viene inibito, con apposita ordinanza comunale, l’ingresso e l’uscita dalle abitazioni nei trenta minuti antecedenti gli spari e successivi per la bonifica. Inoltre, in tali vie e piazze viene disposta dalla stessa ordinanza comunale la preclusione di sostare nei balconi ed aprire le finestre.