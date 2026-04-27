Enna, Sp 28: avanza il cantiere della Panoramica

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I lavori della Sp 28, la cosiddetta Panoramica, finalmente procedono a ritmo costante complice anche l’arrivo delle belle giornate e finalmente gli interventi cominciano a prendere forma.

I tecnici della ditta aggiudicataria la S.C.S costruzioni edili di Maletto hanno proceduto alla trivellazione per la realizzazione dei pali di fondazione della pila n° 11 dell’ex viadotto n°2 lato bivio Kamut. Da stasera si procederà ad effettuare la gettata del calcestruzzo per la costruzione dei pali e dei plinti che sosterranno i piloni.

Si tratta della zona più complessa dell’intero percorso per l’orografia dell’area e che ha richiesto un numero consistente di ore di lavoro. Ultimato questo tratto i lavori dovrebbero procedere ancora più spediti.

Questa mattina accompagnato dal responsabile unico del progetto, il geometra Salvatore Ragonese, il consigliere delegato, Salvatore Cappa si è recato direttamente in cantiere per verificare lo stato dei lavori.

“Seguo con molta attenzione il procedere degli interventi – ha dichiarato Cappa – considerata l’importanza che l’arteria riveste per il capoluogo. Dopo una lunghissima attesa sentiamo forte il peso della responsabilità di riuscire a portare a compimento l’opera che darà una svolta significativa per il collegamento viario per il capoluogo. E’ fondamentale che si realizzino durante l’estate tutti i pali e plinti per consentire di potere sistemare i piloni anche durante la stagione invernale. Siamo fiduciosi – ha concluso Cappa – il cantiere adesso è a pieno regime per noi l’obiettivo è rispettare il cronoprogramma e consegnare l’opera alla scadenza contrattuale prevista per il 2027”.