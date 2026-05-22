Enna: Sp 1 e Sp 51, nuova diffida a Open Fiber per il ripristino del manto stradale

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E’ a firma del dirigente del III settore del Libero Consorzio Comunale di Enna, l’ingegnere Daniela Lumera, l’ennesima diffida inviata questa mattina alla ditta OPEN FIBER con la quale si chiede di ripristinare i tratti della Sp 1 e Sp 51, San Calogero, utilizzati per interramento della fibra.

Gli interventi di ripristino del piano viario lungo la Sp n°1, ancora in corso, si legge nella diffida, non sono stati eseguiti a perfetta regola d’arte di fatto non è garantita la planarità del piano viario, criticità aggravata dall’andamento particolarmente tortuoso del tracciato degli scavi.

Ancor più critica è l’attuale condizione della S.P. n. 51, non ancora ripristinata nel piano viario, che risulta essere non sicura per il transito veicolare, per via del dislivello venutosi a creare in corrispondenza dell’area scavo ricolma con calcestruzzo.

“E’ una situazione che di certo non possiamo accettare – ha commentato il consigliere delegato Salvatore Cappa – nonostante le intercorse interlocuzioni e diffide la ditta al momento continua a fare orecchie da mercante. Sono due arterie di fondamentale importanza per il collegamento con il capoluogo particolarmente trafficate e non possiamo consentire di mettere a rischio la sicurezza degli automobilisti. La Sp 51 come ben sapete era stata completamente rifatta e riaperta al transito meno di un anno fa e non è accettabile che versi in queste condizioni. Chiediamo alla ditta di intervenire immediatamente per rimuovere i disagi e che in caso contrario la riterremmo responsabile per qualsiasi danno che potrebbe verificarsi ai veicoli in transito lungo le due strade provinciali qualora fossero causati dalla loro inadempienza”.

Alla ditta si chiede di completare entro due giorni da ricevimento della diffida i lavori, lungo la S.P. n. 51, con la posa in opera del conglomerato bituminoso, secondo il disciplinare sottoscritto e a rendere perfettamente complanare il ripristino della pavimentazione stradale lungo la S.P. n. 1.