Enna: sovraffollamento poliambulatorio ex Inam, l’Asp si scusa con gli utenti

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna si scusa con gli utenti per il sovraffollamento registrato oggi, martedì 21 marzo, per accedere al Poliambulatorio Ex Inam di Enna.

“L’inconveniente – comunica l’Asp – è stato causato dalla chiusura dell’ingresso per lavori inderogabili di somma urgenza e coincidente con il collocamento in quiescenza di un medico di medicina generale operante nel Distretto Sanitario di Enna. I lavori di sistemazione dello scivolo, come già comunicato precedentemente, si protrarranno fino a venerdì 24 marzo”.

L’Asp puntualizza che è possibile procedere al cambio medico anche tramite la procedura online collegandosi al link “Come fare per” del sito www.aspenna.it.