Enna: sosta vietata lungo un tratto della Sp 101 “SR 1 Pergusa-Risicallà-Scioltabino”

Il commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Enna, Carmen Madonia, ha firmato questa mattina l’ordinanza con la quale istituisce il divieto di fermata dal chilometro 0, +250 al chilometro 0,+400, lato destro, lungo la strada provinciale 101 “SR 1 Pergusa-Risicallà-Scioltabino”.

Il provvedimento, preceduto da un sopralluogo dei tecnici dell’Ente, si è reso necessario constatato il numero eccessivo di auto in sosta lungo il tratto in prossimità dell’intersezione con strada comunale, che costituisce un pericolo al transito stradale, così come segnalato dalla Polizia Municipale di Enna, per la presenza di un noto centro sanitario.

Si fa presente, inoltre, che è in vigore l’ordinanza n. 20 del 11/11/2022 che impone la limitazione della velocità in tutta la tratta a 30 Km/h in entrambe le direzioni.