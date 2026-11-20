Enna, sospesi i pagamenti sulle strisce blu e l’obbligo del disco orario in alcune vie del centro storico

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Da oggi la sosta nelle zone blu e nelle zone disco non è più soggetta a controllo in tre tratti del centro storico di Enna. I tratti sono via Roma, dal civico 312 fino a piazza Coppola compresa, piazza Vittorio Emanuele e via Vulturo. La misura resterà in vigore finché dureranno le esigenze legate ai lavori pubblici in corso nell’area.

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Il provvedimento è contenuto nell’ordinanza n. 556 firmata oggi dal comandante della Polizia Locale, Gaetano Campisi. L’atto dà attuazione alla delibera n. 423 approvata dalla Giunta Crisafulli. La Giunta ha voluto la sospensione per agevolare residenti, commercianti e utenti del centro storico durante i cantieri.

In pratica, nei tratti indicati non si dovrà pagare la sosta sulle strisce blu né esporre il disco orario nelle zone a sosta gratuita regolamentata. Restano valide tutte le altre regole del Codice della strada.

Chi ha già un abbonamento non perde nulla. Gli abbonati alle zone blu interessate dalla sospensione recupereranno i giorni non utilizzati quando la sosta regolamentata tornerà in funzione.

L’ordinanza è subito esecutiva. Nelle strade interessate sarà installata la segnaletica prevista dal Codice della strada.

«Abbiamo deciso di prendere questo provvedimento in via del tutto eccezionale, per alleviare i grandi disagi che stanno vivendo i nostri concittadini a seguito degli imponenti lavori che interessano il centro storico», dichiara il sindaco Mirello Crisafulli.