Enna, sospesa la rotatoria di via Pergusa: transito consentito su un solo lato della carreggiata

PUBBLICITÀ

Il Comune di Enna ha emesso un’ordinanza per la sospensione della rotatoria di via Pergusa fino a cessate esigenze nell’ambito dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del costone roccioso interessato dal crollo avvenuto il 18 e 19 ottobre scorsi. Il transito resterà consentito su un solo lato della carreggiata.

Le nuove disposizioni prevedono infatti l’istituzione temporanea di un senso rotatorio nel tratto compreso tra l’attuale rotatoria e il marciapiede di via Pergusa; il mantenimento del senso unico di marcia a salire nel tratto interessato dal crollo del costone roccioso; il divieto di transito per autobus e mezzi pesanti oltre gli 8 metri di lunghezza nel tratto tra Piazza Matteotti e l’intersezione con via Ottavio Catalano; il limite di velocità fissato a 20 km/h nella zona interessata.