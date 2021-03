Enna: sospensione erogazione idrica in alcuni comuni della provincia

A causa di interventi di manutenzione urgenti lungo la linea di adduzione principale, AcquaEnna comunica l’interruzione dell’esercizio dell’acquedotto Ancipa “basso”. Per tale ragione, dalle ore 7 di domani, giovedì 11 marzo, sarà sospesa l’erogazione idrica nei comuni di Agira, Aidone, Calascibetta, Gagliano Castelferrato, Enna, Piazza Armerina, Valguarnera e a Dittaino.

L’erogazione riprenderà secondo il seguente calendario: per i comuni di Gagliano Castelferrato e Agira dalle ore 15 del 12 marzo; per i comuni di Calascibetta, Enna e Dittaino dalle ore 22 del 12 marzo; per i comuni di Aidone, Piazza Armerina e Valguarnera dalle ore 7 del 13 marzo.