Enna: sorrisi e solidarietà, la Croce Rossa festeggia l’Epifania con i bambini

PUBBLICITÀ

Ieri, in occasione della festività dell’Epifania, la Croce Rossa di Enna ha organizzato un evento speciale presso la propria sede in via Legnano, dedicato ai bambini di famiglie assistite durante l’anno dall’associazione.

PUBBLICITÀ

Il pomeriggio è stato caratterizzato da divertenti giochi, regali di giocattoli e dolciumi, tutto reso possibile grazie all’instancabile impegno dei volontari della Croce Rossa. Parallelamente, ai genitori sono stati distribuiti pacchi alimentari e abbigliamento per i loro figli.

L’iniziativa è stata molto più di un semplice momento di festa: la Croce Rossa ha voluto regalare un momento di divertimento e di socializzazione ai più piccoli, ma anche un aiuto concreto alle famiglie.