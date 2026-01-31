Enna, Soroptimist: Rosalba Russo nuova presidente

PUBBLICITÀ

Giovedì scorso si è svolta la cerimonia del Passaggio di Campana del Soroptimist International Club di Enna, momento simbolico che ha sancito il passaggio di consegne tra la past presidente Architetto Silvana Virlinzi e la presidente eletta Prof.ssa Rosalba Russo, che guiderà il Club per il prossimo biennio.

La serata ha rappresentato non solo un atto formale, ma soprattutto un’occasione di riflessione sulla lunga e significativa storia del Club, attivo da quarantaquattro anni sul territorio ennese, e sul ruolo che il Soroptimist continua a svolgere nella promozione dei diritti, della dignità e delle opportunità per le donne.

Nel suo intervento di insediamento, la nuova presidente Rosalba Russo ha voluto esprimere un sentito ringraziamento a tutte le presidenti che l’hanno preceduta, sottolineando il valore della continuità e dell’impegno condiviso.

Rivolgendosi alle socie e alle associazioni presenti, ha ribadito come il futuro del Soroptimist debba essere costruito insieme, fondandosi su collaborazione e sinergia, richiamando il principio delle tre “C” – Condividere, Collaborare, Credere – quali pilastri di ogni progettualità capace di incidere concretamente sul territorio.

Particolare attenzione è stata dedicata al valore del lavoro di rete con le istituzioni, le associazioni, l’Università Kore e tutte le realtà attive nel contesto locale, considerate un “braccio operativo imprescindibile” per la realizzazione dei progetti.

Nel corso del discorso sono stati inoltre presentati alcuni dei progetti nazionali che il Club di Enna intende portare avanti nel nuovo biennio, tra cui “Educare a Contare”, volto alla diffusione dell’educazione finanziaria come strumento di autonomia e libertà per le donne; “Right Light”, finalizzato alla creazione di spazi sicuri e inclusivi attraverso l’innovazione tecnologica; e “Read Signs”, campagna internazionale contro la violenza di genere che si sviluppa nei sedici giorni di attivismo dal 25 novembre al 10 dicembre.

La presidente ha infine ribadito l’impegno del Club a farsi carico delle emergenze educative e sociali del territorio, con uno sguardo attento all’infanzia, alle donne vittime di violenza e ai giovani, affinché ogni persona possa avere l’opportunità di costruire il proprio futuro.

Il saluto finale affidato al motto dell’Unione SI per il biennio che è insieme augurio e impegno: «Vola solo chi osa».

Con il Passaggio di Campana si apre così un nuovo capitolo per il Soroptimist International Club di Enna, nel segno della continuità, della responsabilità e di una rinnovata energia progettuale.