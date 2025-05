Enna: sopralluogo nelle aree del futuro parco urbano

PUBBLICITÀ

Si è svolto lo scorso mercoledì il sopralluogo presso le aree destinate ad ospitare il Parco urbano di Enna Bassa, alla presenza dei progettisti incaricati, dei rappresentanti del Comitato per il Parco urbano, del RUP Ing. Salvatore Reitano della Dott.ssa Carmelinda Pane e dell’Arch. Giovanni Contino, già assessore comunale all’urbanistica e consulente del Sindaco, che ormai da anni segue l’iter di realizzazione del parco.

“Dal sopralluogo – spiega Contino – è emersa la perfetta adesione del progetto alle linee guida dettate dal concorso di idee che risale ad una decina di anni fa. L’occasione è stata opportuna anche per ascoltare ed accogliere le indicazioni e le proposte del comitato pro-parco”.

“Prossimo passaggio – aggiunge Contino – sarà l’approvazione in giunta del progetto esecutivo che avverrà entro il prossimo dieci giugno”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal Sindaco Maurizio Dipietro che evidenzia come “il Parco urbano di Enna Bassa è stato e resta un obiettivo prioritario della mia amministrazione che ha già investito significative risorse per l’acquisizione di più della metà delle aree interessate. La sua realizzazione, per un importo pari a circa 3 milioni e novecentocinquantamila euro, sarà finanziata con le risorse provenienti dalla FUA (Area Funzionale Urbana) Enna – Caltanissetta ma è nostro intendimento avviare sin da subito la realizzazione di un primo stralcio in una parte dei terreni che sono già stati acquisiti dal Comune. Per gli altri terreni – conclude Dipietro – procederemo con le espropriazioni una volta approvato il progetto e cioè, in tempi ravvicinati”.