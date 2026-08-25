Enna, sopralluogo della Terza Commissione alla mensa del De Amicis

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Sopralluogo oggi nei locali della mensa scolastica dell’Istituto Comprensivo “E. De Amicis” da parte della Terza Commissione Consiliare.

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Alla visita, promossa dalla presidente della Commissione Nathaly Maria Rita Campione, hanno partecipato i consiglieri di opposizione Emilia Lo Giudice ed Ezio De Rose e i consiglieri di maggioranza Nico De Luca, Maurizio Tornabene, in sostituzione di Tiziana Arena, e Massimo Rizza.

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Ad accogliere la delegazione sono stati l’assessore all’Istruzione Marinella Adamo e l’architetto Schillaci del Comune di Enna, che hanno illustrato i lavori di ristrutturazione realizzati con fondi PNRR, dando continuità al percorso avviato dalla precedente amministrazione.

Gli interventi hanno riguardato il rifacimento delle murature, la sostituzione degli infissi e del portone d’ingresso e la realizzazione di nuovi servizi igienici. Gli spazi sono stati inoltre suddivisi in più aree dedicate. È in fase di chiusura il bando per la fornitura dei nuovi arredi, con l’obiettivo di completare la struttura entro la fine di settembre.

Nel corso del sopralluogo sono state fornite anche indicazioni sull’organizzazione del servizio mensa per il nuovo anno scolastico.

Fino al 31 dicembre il servizio sarà gestito attraverso un affidamento esterno temporaneo. A seguito di un bando al quale hanno partecipato due ditte, l’erogazione è stata aggiudicata al Garden di Enna. La fornitura dei pasti avverrà attraverso lo scodellamento contemporaneamente nei diversi istituti scolastici.

Dal 1° gennaio è invece previsto il passaggio alla preparazione dei pasti in loco, attraverso la cucina centralizzata realizzata in via Civiltà del Lavoro, nella zona della scuola Savarese, con fondi PNRR. L’avvio sarà subordinato al completamento degli interventi, ai collaudi e alle autorizzazioni dell’ASP. Il Comune si occuperà del reperimento delle materie prime e del trasporto.

Per la distribuzione dei pasti sono già stati predisposti l’acquisto di due furgoni isotermici e un atto di indirizzo per un ulteriore mezzo di dimensioni più ridotte, destinato anche ai plessi con viabilità più complessa, come quello di Sant’Onofrio.

L’assessore Adamo ha inoltre comunicato l’attivazione di un’applicazione per smartphone, senza costi per i cittadini, attraverso la quale i genitori potranno acquistare i ticket online in base alla fascia ISEE, controllare il credito residuo e segnalare intolleranze o diete speciali.

Nel corso dell’incontro sono stati affrontati anche altri interventi relativi ai servizi per l’infanzia. Secondo quanto comunicato dalla consigliera Campione, sono stati superati i target ministeriali previsti per l’incremento dei posti nei nidi comunali Girotondo e Biricoccolo, consentendo l’accesso ai relativi finanziamenti.

Sono inoltre previsti, con fondi PNRR, i lavori per il nuovo asilo di Valverde, mentre sono programmate convenzioni con le strutture private accreditate La Quercia e Il Bagaglino con l’obiettivo di ridurre le liste d’attesa. È inoltre allo studio l’istituzione di una “sezione primavera”.

Per il 2026 il settore potrà contare su un fondo di solidarietà comunale di 176.365 euro, proveniente dal Ministero, di cui il 70% destinato ai nidi, oltre a 7.687 euro per i centri estivi. È prevista anche l’adesione al progetto “Nati per Leggere”.

Sul fronte del trasporto scolastico, la Giunta ha infine preannunciato l’acquisto di un nuovo scuolabus elettrico, dotato di colonnina wallbox, nell’ambito del progressivo rinnovo dei mezzi in dotazione al Comune.