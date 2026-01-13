Enna: Sonik pubblica “Whispers in the Static”, nuovo singolo tra elettronica e atmosfere cinematografiche

PUBBLICITÀ

È uscito il 25 dicembre “Whispers in the Static”, il nuovo singolo del DJ e producer ennese Sonik (Antonio Tricarichi). Il brano segna una nuova tappa del suo percorso musicale, orientata verso sonorità elettroniche e atmosfere di taglio cinematografico.

Sonik si avvicina alla musica in età precoce attraverso lo studio del pianoforte e inizia l’attività di DJ da giovanissimo. Nel corso degli anni matura esperienze in ambito radiofonico e nei club, esibendosi in diversi contesti regionali e nazionali. La sua attività lo porta anche a suonare in altre località italiane ed europee, tra cui Roma, la Valle d’Aosta e la Svizzera.

Nel 2013 prende parte al progetto The Dreamers 2k13, attivo nell’ambito della musica dance, con cui pubblica diversi brani circolati nel circuito europeo. Parallelamente, approfondisce il lavoro di produzione, ampliando la propria ricerca stilistica. Dopo un periodo trascorso in Costa Smeralda, si trasferisce a Milano, dove prosegue l’attività musicale collaborando con vari locali.

“Whispers in the Static” propone un’elettronica d’atmosfera che combina elementi downtempo e influenze cinematiche. Il brano è costruito intorno all’idea dei “sussurri nella staticità”, intesi come segnali che emergono dal caos, e si sviluppa attraverso una struttura sonora più narrativa e immersiva rispetto alle produzioni precedenti. Il singolo è stato pubblicato il 25 dicembre come segno di ringraziamento verso chi ha seguito il percorso artistico del producer nel tempo.

Ad accompagnare il brano è un videoclip ufficiale (https://www.youtube.com/watch?v=s58vzPv4nbs) ambientato in uno scenario post-apocalittico, con una narrazione che si svolge in una città colpita da un’epidemia. Il video alterna sequenze d’azione a momenti simbolici, seguendo un registro visivo ispirato al linguaggio cinematografico, con scenari urbani degradati e una fotografia dai toni cupi.

Con questo lavoro, Sonik apre una fase del proprio percorso artistico in cui musica elettronica e racconto visivo vengono sviluppati in maniera più integrata, anticipando ulteriori produzioni in continuità con questa linea stilistica.

Il brano e il videoclip saranno presentati sabato 17 gennaio alle ore 22 presso lo SPE – Spazio per Enna, dove è previsto anche un DJ set. L’ingresso è gratuito.