Enna: Sonik pubblica “Hypno”, nuovo singolo tra melodic techno e sonorità cinematiche

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È disponibile dal 23 maggio sulle piattaforme digitali “Hypno”, il nuovo singolo del producer e DJ ennese Antonio Tricarichi, conosciuto artisticamente come Sonik.

Il brano si inserisce nel panorama della melodic techno contemporanea, con una produzione che combina elementi elettronici, groove techno, bassline profonde e synth cinematici. Le atmosfere richiamano sonorità dark e futuristiche, con riferimenti all’immaginario cyberpunk e alla club culture internazionale.

“Hypno” propone un sound costruito su ritmiche elettroniche e melodie immersive, con l’obiettivo di creare un equilibrio tra energia da club e ricerca sonora. Il videoclip ufficiale accompagna il brano con immagini neon, scenari oscuri e visual cinematici, in linea con l’atmosfera della traccia.

Negli ultimi mesi Sonik ha avviato anche un percorso parallelo dedicato a produzioni cantate in lingua italiana, mantenendo una matrice elettronica. Con “Hypno”, il producer siciliano prosegue il proprio percorso artistico nel campo della musica elettronica, affiancando alla produzione strumentale una ricerca sonora legata a immaginari visivi e atmosfere contemporanee.

Il brano è disponibile al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=iNkR7_VtYXw