Enna: somministrati 1325 vaccini anti-Covid

Il dato complessivo è finora di 1325 vaccinati, a far data dal 31 dicembre, a fronte delle 2340 dosi ricevute (56%) di vaccino anti Covid. A comunicarlo l’Asp di Enna che così prosegue: “La forte accelerazione registrata sarà confermata anche nelle prossime giornate. Gli operatori sanitari, individuati come popolazione target nella fase iniziale, rispondono in massa all’appello a vaccinarsi lanciato dalla direzione”.

Nel computo totale dei vaccinati ci sono 95 ospiti e operatori delle RSA (Residenze Sanitarie Assistite) di Leonforte, appartenenti alla struttura “Villa Maria” e alla RSA allocata presso l’Ospedale Ferro Branciforte Capra e 126 ospiti delle case di riposo.

Attive, alla data odierna, quattro postazioni presso l’Umberto I di Enna e una presso il Carlo Basilotta di Nicosia. La struttura organizzativa e logistica è stata rafforzata con incremento del personale sanitario e tecnico. La ripartizione funzionale degli spazi consente lo svolgimento in sicurezza di tutte le operazioni legate alla vaccinazione.

Si continuerà nei prossimi giorni a vaccinare gli operatori sanitari dei reparti ospedalieri, delle aree dedicate a fronteggiare l’emergenza e le fasce più fragili della popolazione; entro metà della settimana prossima la campagna vaccinale riguarderà il personale sanitario delle strutture territoriali (Poliambulatori, Distretti Sanitari, Dipartimenti).