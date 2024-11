Enna: Solennità dell’Immacolata, ecco il programma

PUBBLICITÀ

Ritorna il tradizionale appuntamento con la “Solennità dell’Immacolata Concezione di Maria”, culminante l’8 dicembre di ogni anno: una data tanto cara alla comunità di fedeli e una delle ricorrenze religiose più importanti, amate e sentite anche nella città di Enna.

E’ la confraternita di Maria SS. Immacolata, attiva e operante nella chiesa di San Francesco d’Assisi, ad organizzare con zelo e amore i festeggiamenti di ogni anno.

Dal 29 novembre al 7 dicembre si vivrà la tradizionale novena dell’Immacolata, dopo i dodici sabati, iniziati il 21 settembre scorso; in preparazione alla solennità, quest’anno la novena vedrà la partecipazione di tanti gruppi religiosi e non della città, in giornate a loro dedicate. La novena sarà predicata da Fra Paolino Saia, della comunità francescana di Messina.

E’ la Giornata Francescana ad aprire oggi il primo giorno di novena, dedicata ai gruppi religiosi della comunità di San Francesco (OFS-Milizia dell’Immacolata-Corale) con il rinnovo delle promesse dei frati; sabato 30 novembre sarà la volta della Giornata delle Associazioni Laicali, con la partecipazione della Pia Unione Primaria di Santa Rita, del Comitato S. Antonio, del MEC Movimento Ecclesiale Carmelitano.

Domenica 1 dicembre, la Giornata Mariana con il santo rosario e la santa messa dedicati ai membri dei gruppi mariani della città, ovvero le Guardie d’onore della Madonna di Lourdes, l’Ass.ne Madonna della Catena, il Terz’Ordine Carmelitano del Carmine e di S. Giuseppe, il gruppo Regina Pacis, la Milizia dell’Immacolata di Enna e Pergusa, le Consacrate di San Massimiliano Kolbe.

Lunedì 2 dicembre si terrà la Giornata del Volontariato, rappresentato nelle sue varie accezioni dall’Associazione Hope, dal Banco Alimentare San Biagio, dall’UNITALSI, dalle associazioni Pane di Comunione – AVIS- Misericordia-Croce Rossa e Azione Cattolica.

Martedì 3 dicembre la Giornata Carismatica, con la partecipazione del Gruppo Rinnovamento nello Spirito di Enna. Mercoledì 4 dicembre la Giornata degli Insegnanti ed Educatori, a cui sono invitati a partecipare maestre e maestri, docenti di ogni ordine e grado, ASACOM ed educatori del comparto scuola, catechisti. Giovedì 5 dicembre, invece, Giornata degli Sportivi con il coinvolgimento di SCSD Enna Calcio – FC ENNA – ASD. S.Anna – APD Lagoreal 1981 – UISP-CSI.

Venerdì 6 dicembre la Giornata Parrocchiale come da tradizione, con la santa messa animata dalla parrocchia San Cataldo, in cui ricade la comunità francescana. L’ultimo giorno di novena, il 7 dicembre, vigilia dell’Immacolata, come vuole la tradizione è la volta delle confraternite e del Collegio dei Rettori, delle autorità civili e militari, con l’atto di affidamento della città di Enna all’Immacolata, da parte del Sindaco. In tale occasione verrà anche benedetto il nuovo manto processionale donato dalla confraternita, comunità francescana e fedeli alla Madonna.

I bambini, le famiglie e la confraternita dell’Immacolata saranno invece affidati alla Vergine la mattina dell’8 dicembre, rispettivamente alle 10.30 i primi due, alle 11.30 quest’ultima, insieme al Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco di Enna.

Domenica 1 dicembre è invece previsto, alle ore 20.30, “Vergine Madre”, un itinerario storico, artistico, letterario e devozionale sul culto dell’Immacolata.