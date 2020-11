Enna: soggetti positivi al Covid, incaricata una ditta per il ritiro dei rifiuti

In considerazione del fatto che l’Asp ha comunicato l’impossibilità ad assolvere al servizio di ritiro dei rifiuti speciali dalle abitazioni dei soggetti positivi posti in isolamento, il sindaco di Enna Maurizio Dipietro, per fronteggiare l’emergenza derivante da tale mancato ritiro, ha disposto che il servizio venga svolto da una ditta appositamente incaricata e gestito dal Centro Operativo Comunale di concerto con l’Area Tecnica del Comune.

In base a tale decisione il Coordinatore Tecnico del COC, Lorenzo Colaleo, comunica che dal pomeriggio di domani, giovedì 19 novembre, si provvederà al recupero dell’arretrato, mentre a regime il servizio sarà svolto due giorni a settimana.

Si precisa che il ritiro avverrà esclusivamente per i soggetti rientranti negli elenchi ufficiali elaborati dall’Asp di Enna.