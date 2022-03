Enna: soggetti positivi al Covid, dal 1° aprile nuove disposizioni per la raccolta dei rifiuti

Il COC del Comune di Enna comunica che, in conseguenza della scadenza dello stato di emergenza sanitaria, a partire dal prossimo 1 aprile non sarà più effettuata la raccolta dei rifiuti dedicata ai soggetti positivi al Covid e posti in quarantena. Pertanto, da tale data verrà ripresa, anche per i soggetti positivi, la raccolta differenziata con le seguenti indicazioni fornite dall’Istituto Superiore di Sanità.

In caso di positività al Covid:

– per tutte le frazioni vanno utilizzati almeno due sacchetti (della stessa tipologia prevista per la frazione raccolta) uno dentro l’altro;

– i fazzoletti di carta, i rotoli di carta asciugamano, le mascherine, i guanti, i tamponi per test di autodiagnosi Covid e materiali che possano essere stati contaminati vanno in una busta separata, che poi va chiusa e gettata nel secco residuo (indifferenziata);

– chiudere bene i sacchetti senza schiacciarli con le mani, eventualmente indossando guanti mono-uso;

– non far accedere gli animali da compagnia nel locale dove sono presenti i sacchetti di rifiuti per evitare rotture dei sacchetti;

– ogni volta che si devono smaltire oggetti taglienti, a punta o comunque in grado di provocare rotture dell’involucro, bisogna assicurarsi che ciò non avvenga avvolgendoli con carta o inserendoli in un contenitore.

Se non si è positivi al Covid, l’unica raccomandazione a scopo precauzionale è quella di inserire i fazzoletti di carta, i rotoli di carta asciugamano, le mascherine, i guanti, i tamponi per test di autodiagnosi Covid in una busta separata, che poi va chiusa e gettata nel secco residuo (indifferenziata).