Enna: soddisfazione dell’Ordine degli Architetti per riapertura bando per due tecnici al Comune

Il presidente dell’Ordine degli Architetti di Enna Sebastiano Fazzi esprime grande soddisfazione per la recente decisione del Comune di Enna di riaprire i termini e rettificare il bando per l’assunzione di due funzionari tecnici.

“Questa decisione – dichiara Fazzi – arriva in seguito alle preoccupazioni sollevate riguardo a presunti illeciti, che avevano escluso la categoria degli architetti dalla partecipazione. La rettifica del bando rappresenta un passo importante verso una maggiore inclusività e trasparenza nel processo di selezione, garantendo così che anche i professionisti architetti possano contribuire con le loro competenze alla crescita e allo sviluppo della nostra comunità. Riteniamo fondamentale che tutti i professionisti del settore possano avere pari opportunità nel partecipare a iniziative che riguardano la pianificazione e la gestione del territorio. Ringraziamo l’amministrazione comunale per aver ascoltato le nostre istanze e per aver dimostrato sensibilità verso le problematiche del settore. Siamo convinti – conclude – che la collaborazione tra professionisti e istituzioni sia cruciale per costruire un futuro migliore per la città di Enna”.

Le candidature dovranno avvenire entro il 7 novembre 2024 esclusivamente attraverso il Portale INPA. Il bando è scaricabile al link https://architettienna.it/it-it/-notizie-contatti/avvisi/2024/modifica-avviso-bando-di-concorso-pubblico-per-il-reclutamento-e-l-assunzione-a-tempo-pieno-e-indeterminato-di-n-2-unita-333266-1-65f6fb9245cfdc69c0f2fe24a5f4a54e