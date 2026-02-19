Enna, smottamento in via della Rinascita: strada chiusa a scopo precauzionale

PUBBLICITÀ

Il Comando della Polizia Locale del Comune di Enna comunica che, in data odierna, è stata emanata l’ordinanza n. 89 a seguito della nota trasmessa dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco il 19 gennaio 2026. Il provvedimento si è reso necessario dopo l’intervento effettuato in via della Rinascita per uno smottamento di terreno con alberi e arbusti di piccolo fusto e per il rischio di possibile riattivazione del movimento franoso sovrastante la scarpata della via sottostante via San Pietro.

L’area interessata si trova nel tratto compreso tra il civico 150 e la cabina Enel adiacente alla bambinopoli di Valverde, per un fronte di circa 10 metri.

A scopo precauzionale, e fino alla verifica e al ripristino urgente delle condizioni di sicurezza, è stata disposta l’interdizione totale al transito veicolare e pedonale, nonché il divieto di sosta con rimozione forzata nello stesso tratto di strada.

Il provvedimento è stato adottato per tutelare la pubblica e privata incolumità.

Inoltre, la ditta incaricata dei lavori di scavo per conto di e-distribuzione è stata diffidata a chiudere lo scavo entro e non oltre la giornata di domani, 20 febbraio 2026.