Enna: “Smart Food”, incontro su tecnologie innovative nel settore agroalimentare

PUBBLICITÀ

Enna si prepara ad accogliere un importante evento dedicato all’innovazione nel settore agroalimentare. Giovedì 13 marzo, a partire dalle ore 16:30 presso il prestigioso Palazzo Militello, si terrà l’incontro “SMART FOOD: Tecnologie Innovative per Prodotti di Eccellenza”, evento di presentazione del progetto Smart Food, finanziato dal Programma Interreg VI A Italia Malta di cui è capofila CNA Servizi Enna.

La Conferenza di lancio del progetto si aprirà con la registrazione dei partecipanti e un welcome coffee, seguito dai saluti istituzionali di figure di spicco del territorio: Nico De Luca per il Comune di Enna, Marcello Troìa per il Rocca di Cerere Geopark, Filippo Scivoli per CNA Enna e i rappresentanti dell’Autorità di Gestione.

Il cuore dell’incontro sarà la tavola rotonda sul tema “Smart Food: Tecnologie Innovative per Prodotti di Eccellenza”, moderata da Stefano Rizzo di CNA Servizi Enna. Tra i relatori spiccano esperti del settore agroalimentare e della comunicazione, tra cui Tindato Germanelli (CNA Agroalimentare Sicilia), Gaetano Savoca (Ordine Agronomi Enna), Poul Magrì (Malta Food Agency), Rosalia D’Alì (ADA Comunicazione), Rosario Alescio (Logos), Massimo Villari (Alma Digit) e Daniela Baglieri (Università di Messina).

Dopo un dibattito aperto con il pubblico, l’evento si concluderà con una degustazione di prodotti tipici del paniere Kore Siciliae, un’opportunità imperdibile per conoscere e assaporare le eccellenze del territorio.

L’iniziativa si inserisce in un contesto di cooperazione tra Italia e Malta, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo di tecnologie innovative nel settore agroalimentare, favorendo la competitività e la sostenibilità delle imprese del territorio.