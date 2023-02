Enna: sito archeologico di Via Borremans, SiciliAntica segnala danneggiamento

Il presidente della sede di Enna di SiciliAntica Sandro Amata ha inviato una segnalazione alla Soprintendenza di Enna in merito al danneggiamento del sito archeologico di Via Borremans, nei pressi della strada che collega Enna Bassa con Enna Alta. Il sito, un insediamento risalente all’età del rame, è stato scoperto nel 2001 (nella foto il deposito archeologico rinvenuto quell’anno).

“In quella occasione – scrive il presidente di SiciliAntica – furono recuperate diverse cassette di frammenti ceramici e contemporaneamente fu redatto un verbale da parte del responsabile della Sezione Archeologica della Soprintendenza di Enna, nel quale si dava al proprietario la prescrizione di non eseguire opere che potessero danneggiare l’importante sito archeologico”.

“L’altro giorno passando per la via Borremans – prosegue Amata – abbiamo potuto constatare la presenza di opere edili che molto probabilmente hanno danneggiato in modo irreparabile il deposito archeologico”.

Amata, attraverso la segnalazione, ha richiesto alla Soprintendenza di Enna di “attivarsi affinchè venga quantificato il danno archeologico”.