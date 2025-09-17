Enna: sit-in per Gaza in Piazza Vittorio Emanuele

Oggi, mercoledì 17 settembre, alle ore 18, Piazza Vittorio Emanuele a Enna sarà il punto di ritrovo per un sit-in promosso dal Comitato Provinciale Pro Palestina e Diritti Umani per richiamare l’attenzione sulla drammatica situazione a Gaza City.
L’iniziativa, dal titolo “Sound the alarm for Gaza!” (Suona l’allarme per Gaza!), invita i partecipanti a portare fischietti e percussioni per far sentire la propria voce e richiamare l’attenzione pubblica.
Il sit-in vuole essere un appello chiaro a “fermare il genocidio e l’invasione di Gaza” e a sostenere la causa di una “Palestina Libera”.