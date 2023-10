Enna: sit-in di protesta della Polizia Penitenziaria

PUBBLICITÀ

Le organizzazioni sindacali SAPPe, OSAPP, UIL PA, U.S.P.P., FSA/CNPP, FP CGIL e Fsn CISL protesteranno domani, martedì 3 ottobre, davanti alla Prefettura di Enna e chiederanno di essere ascoltati dal Prefetto e dal Sindaco affinchè intervengano per dare soluzione ai problemi della Polizia Penitenziaria di Enna, dovuti principalmente alla carenza di personale.

Tra le richieste dei sindacati: rivisitazione della pianta organica non idonea con i posti di servizio da sorvegliare e carente di 40 agenti; garanzie sulle condizione di sicurezza per la gestione di soggetti psichiatrici e per le continue aggressioni da parte degli stessi; condizioni di benessere per i poliziotti penitenziari che non hanno un luogo di ristoro “ bar”; garanzie per espletamento di turni di servizio di sei ore e non di dieci dodici ore; garanzia dei diritti oggettivi e soggettivi come previsto dalla legge vigente; rispetto degli accordi sindacali, accordo nazionale quadro e protocolli d’intesa, violati dalla condotta unilaterale dell’amministrazione; garanzie alle condizioni di sicurezza per la mancata apertura del reparto detentivo ospedaliero chiuso da oltre 20 anni; garanzie alle condizioni di sicurezza per la mancata realizzazione di un reparto “celle” presso il Tribunale di Enna.