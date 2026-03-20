Enna, sit-in dei genitori del Neglia-Savarese: chiesto l’intervento dell’Ufficio scolastico regionale

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Si è tenuta oggi, dalle 8 alle 10, una manifestazione pacifica in forma di sit-in presso il parcheggio del plesso scolastico Santa Lucia di Enna bassa. L’iniziativa è nata spontaneamente sui gruppi online dei rappresentanti dei genitori.

La manifestazione è stata organizzata a sostegno di una lettera aperta con cui si chiede di sensibilizzare l’istituzione scolastica e la cittadinanza su alcune criticità riscontrate dai genitori all’interno del contesto scolastico dell’Istituto comprensivo Neglia-Savarese.

La lettera sarebbe stata già sottoscritta da oltre 400 firmatari tra genitori, rappresentanti, insegnanti e personale Ata e contiene un appello “per la salvaguardia del diritto allo studio e della serenità scolastica”.

Nel documento, i firmatari spiegano di agire “non per spirito di polemica, ma per un profondo senso di responsabilità” nei confronti degli alunni e parlano di una situazione di disagio all’interno della scuola.

Nella lettera si sollecita inoltre l’intervento dell’Ufficio scolastico regionale affinché vengano ripristinate “le condizioni minime di funzionamento” dell’istituto.

Le principali criticità segnalate riguardano la gestione della dirigenza scolastica, rispetto alla quale viene chiesto “un cambiamento immediato e concreto”. Nella lettera vengono inoltre richiamate alcune criticità attribuite anche all’amministrazione comunale, in particolare sul fronte della manutenzione e della sicurezza degli spazi scolastici, della disponibilità dei pulmini per le uscite didattiche e della gestione del servizio mensa.