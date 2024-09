Enna, Sinistra Italiana sulla crisi idrica: “Serve confronto con la cittadinanza”

PUBBLICITÀ

Si pubblica di seguito comunicato stampa del gruppo di Sinistra Italiana Enna, sottoscritto dai portavoce Francesco Longo e Davide Vaneria, in merito alla crisi idrica.

Il gruppo di Sinistra Italiana Enna, vista la situazione venutasi a creare negli ultimi giorni, con una ulteriore dilatazione dei turni di erogazione del servizio idrico, senza un chiarimento più dettagliato sulle ragioni tecniche a monte di tali decisioni, scelta che ha generato una reazione di disorientamento nella cittadinanza, intende delineare la propria posizione e sollecitare alle autorità competenti degli interventi chiarificatori che siano orientati a rendere partecipe la collettività delle scelte operate, di modo che non vengano percepite come calate arbitrariamente dall’alto.

In provincia di Enna, da circa vent’anni, il servizio idrico è gestito dalla società privata AcquaEnna che si è aggiudicata il servizio con contratto trentennale in linea con le politiche di privatizzazione dei servizi essenziali che hanno trasformato un bene pubblico e fondamentale per il benessere umano in un bene di consumo e fonte di lucro. A fronte delle motivazioni addotte a giustificazione di una simile scelta, come l’assicurazione che l’ingresso del privato avrebbe portato enormi vantaggi in termini di abbattimento dei costi e maggiore funzionalità dei servizi, la realtà dei fatti è ben diversa. La gestione privata ha portato a un aumento esponenziale dei costi (oggi il territorio di Enna è tra quelli che pagano le tariffe più alte d’Italia) e a un sistema di distribuzione inefficiente e dispersivo, cosa che specie in questo momento genera ulteriori problematiche. Anche il referendum del 2011 con il quale gli italiani chiedevano a gran voce la ripubblicizzazione dell’acqua è stato sostanzialmente ignorato, con grave sprezzo della volontà popolare.

Considerata la delicatezza del momento e i gravi disagi che la popolazione è costretta a affrontare, riteniamo che il modo di agire finora adottato dalle autorità competenti, scarsamente informativo, evasivo e intempestivo, dunque autoritario e abituato a trattare in maniera direttiva le persone coinvolte nei processi che spesso non ne comprendono le ragioni, non sia più adeguato a gestire l’emergenza.

Chiediamo dunque che venga al più presto istituito un momento di confronto con la cittadinanza, auspicabilmente abituale, che possa rispondere a una serie di quesiti che necessitano di chiarimenti:

Qual è la situazione aggiornata della reperibilità idrica, considerato lo stato della diga Ancipa.

Se esiste un piano di gestione idrica di emergenza, quali sono le soluzioni future in esso previste in caso di permanenza dello stato attuale di siccità, e quali sono le tempistiche relative a eventuali ulteriori razionamenti.

Quali sono i motivi tecnici a monte della scelta di creare una disparità nei turni di erogazione dell’acqua tra Enna alta, Enna bassa, e Pergusa.

Quali sono le condizioni delle condutture territoriali e gli eventuali piani di manutenzione

Se è stata messa in atto una politica di requisizione dei pozzi privati, specie quelli abusivi, che in questo momento potrebbero essere censiti e utilizzati per far fronte all’emergenza.

Qual è il piano di gestione emergenziale concepito nei riguardi degli esercizi e delle attività commerciali.

Qual è il piano di gestione emergenziale concepito nei riguardi di scuole, ospedali, uffici pubblici e università.

Quali sono le fonti presso cui si riforniscono i privati che si occupano del trasporto a pagamento di acqua potabile tramite autobotti.

Sarebbe auspicabile che un simile confronto avvenisse nel più breve tempo possibile e coinvolgesse i principali soggetti e attori, dunque oltre ai cittadini, l’amministrazione comunale, AcquaEnna, la cabina di regia regionale, la Protezione Civile.