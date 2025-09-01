Enna: singolare imprevisto alla processione di Maria SS. di Valverde

PUBBLICITÀ

Ieri, durante la processione di Maria SS. di Valverde a Enna, in via Candrilli, la statua si è fermata per rimuovere un reggiseno rimasto impigliato sul fercolo. L’indumento, steso ad asciugare su un balcone, è finito accidentalmente sulla vara al passaggio della processione.

L’episodio ha causato una breve interruzione di pochi secondi, prima che l’oggetto fosse rimosso. Sul web la vicenda ha suscitato curiosità e ironia, con commenti e video.

La foto è tratta dalla diretta facebook di PiCaFoto.