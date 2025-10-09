Enna: sinergia tra C.S.R. e Tenuta Famiglia per il benessere psicologico attraverso l’orto terapia

PUBBLICITÀ

A Enna nuove sinergie per il benessere psicologico delle persona a contatto con la natura.

Una collaborazione nata grazie a un protocollo d’Intesa tra il Consorzio Siciliano di Riabilitazione di Enna e la Tenuta Famiglia, impresa agricola dello psicologo Filippo Borrello che insieme alla collaborazione di Alessia Scarlata, svolgeranno attività di orto terapia presso il Centro di riabilitazione del C.S.R. in, C.da Santa Panasia, ad Enna.

L’idea innovativa nasce nel mettere a disposizione le proprie materie prime agricole, attraverso una campionatura, al servizio dell’orto terapia al fine di realizzare, anche con l’uso di piante aggiuntive sia da orto che da giardino, percorsi laboratoriali per il benessere psicologico delle persone che frequentano il centro di riabilitazione, grazie alla progettazione, cura e mantenimento degli spazi verdi che interesseranno sia le aeree interne ed esterne.

Un progetto che mira non solo a un percorso di cura dove le piante diventano compagne di viaggio nel cammino, ma anche a sensibilizzare all’ecologia affettiva, alla biofilia e alla valorizzazione del territorio rurale. Un invito a vivere la natura non come risorsa da sfruttare, ma come alleata per il benessere psicologico, emotivo e collettivo.

L’iniziativa rientra tra le tante attività organizzate dal C.S.R. per i propri assistiti, che grazie a questo progetto di orto terapia avranno la possibilità di essere coinvolti in un percorso sensoriale, stimolante e gratificante.